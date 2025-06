Un 2 Giugno di democrazia e referendum a Ladispoli • Terzo Binario News

“Grande festa dei colori e della Repubblica, lo scorso 2 giugno, a Ladispoli.

Riparati dalla struttura lignea in piazza dei Caduti, il circolo di Sinistra Italiana Litorale Nord “Mahsa Amini” insieme alle altre realtà politiche del territorio e alla CGIL che costituiscono il Comitato Ladispoli -Cerveteri per i 5 SÌ al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno, hanno organizzato questo evento in un pomeriggio assolato e pieno di eventi:

I disegni dei bambini, le foto dei film più famosi che hanno raccontato l’Italia libera dal fascismo e dalla monarchia; il monopoli gigante per giocare ispirato a Ladispoli, hanno fatto da sfondo alla parte più importante della giornata, fatta di interventi sui quesiti referendari (diritti sul lavoro e cittadinanza) e a letture di testi.

I 5 sì sono importanti per il futuro del nostro paese, e continueremo nei prossimi giorni ad informare i cittadini nelle piazze e nei mercati tra Ladispoli e Cerveteri.

Il nostro ruolo diventa fondamentale quando i partiti di maggioranza al governo, invitano i cittadini a non votare.

Crediamo nella democrazia ed ancora di più nella scelta elettorale dei referendum, che hanno permesso di far rinascere l’Italia dopo la guerra, proprio attraverso questa forma di libertà.

Uomini e donne, uniti dal desiderio di essere protagonisti e non sudditi a cui ordinare cosa fare o non fare, se andare a votare oppure no”.

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord

“Mahsa Amini”

Alleanza Verdi e Sinistra