Ultime amichevoli di Tolfa e santa Marinella: ecco come è andata • Terzo Binario News

Chiuso il periodo degli esperimenti, da domenica si comincia fare sul serio per Tolfa e Santa Marinella.

Meglio i collinari nelle ultime uscite, mentre i rossoblù hanno voluto disputare un incontro più difficile che – al di là della sconfitta – ha fatto emergere qualche problematica.

Allo Scoponi, i biancorossi di partite ne hanno giocate due: una contro la Maremmana, l’altra al cospetto dell’Atletico Santa Marinella entrambe compagini di Prima Categoria.

Buono il confronto con l’undici di Montalto, terminato 7-1. In rete sono andati, con una doppietta a testa, Pomponi e Giovani Saint-Magloire. Poi centri per Papa, Salvato e Stefanini.

Invece contro i nerazzurri santamarinellesi è finita 4-2 con gol di Pastorelli su rigore, Imperiale, Superchi e Nuti. Il commento di mister Roberto Macaluso alla luce delle due sfide: «Delle due amichevoli ho visto meglio la squadra contro la Maremmana sia come prestazione, sia per la voglia espressa in campo. Nella seconda ho notato maggiore pigrizia, forse dovuta alla stanchezza. Tuttavia, con un undici giovane come questo, le oscillazioni nelle prestazioni sono più frequenti. Piuttosto mi preoccupano alcuni aspetti che inizieremo a sistemare in settimana ma che ci vorrà del tempo, e forse qualche giornata di campionato, per aggiustare». La sorpresa in campo è stata Federico Superchi, che sembrava bloccato da un leggero infortunio, ma che invece ha tirato una bella punizione: «Nei 25’ disputati è andato benino, il suo è un fisico che se fermato ne risente. Omar ha smaltito meglio i suoi problemi facendo 70’ di ottima qualità». Qualche guaio resta come la noia alla mano del portiere Ciaccia, il dolore intercostale di Roccisano e quello al ginocchio di Pangi. «Oggi si fa il punto, mentre si sono delineate le gerarchie, almeno per questo inizio» la conclusione di Macaluso.

Sul fronte del Santa Marinella, una sconfitta – l’unica – in questo precampionato, patita in casa del Fiumicino (Promozione girone C) per 4-2. Doppio vantaggio dell’undici aeroportuale, poi Tabarini e Catracchia la raddrizzano fino al 2-2. Nella ripresa gli altri due centri che danno il successo alla compagine di casa. «È stata una partita un po’ strana – commenta mister Emiliano Cafarelli – perché se da una parte sono soddisfatto della proposta di gioco, dell’aggressività e delle sviluppo del gioco, dall’altra è stata male interpretata la fase difensiva con diversi errori individuali. Però sullo 0-0 il santa Marinella ha creato tante occasioni, tre delle quali veramente importanti, e nella ripresa si sono verificate nuovamente delle disattenzioni». Per il tecnico però non è tutto da buttare: «La partita persa ci aiuterà in vista dell’esordio di domenica allo stadio Fronti contro il Canale Monterano. Lì avremo un altro spirito e voglia che si ricaricheranno durante la settimana che porta all’esordio. Lavoreremo tanto in funzione di questa sfida, consapevoli che c’è tanto da fare ma siamo fiduciosi».