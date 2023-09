Nuovo intervento da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri.

Attivata dalla Sala Operativa Regionale, è intervenuta con due equipaggi AIB e una autobotte da 10mila litri, si è recata in Via Aurelia al civico n.82 in località Santa Marinella, per domare un incendio di sterpaglie, sviluppatosi in lato mare, adiacente Villa Lessona, poco prima dell’ingresso in città.