Ultima domenica di cinema gratis a Santa Marinella - Terzo Binario News

“Ultima domenica di cinema gratis a Santa Marinella.

Il 10 aprile si conclude l’iniziativa culturale che ha preso vita alla Perla grazie al Sindaco Pietro Tidei, alla consigliera delegata alle Pari Opportunità Maura Chegia, con il sostegno di LazioCrea, in collaborazione con la Regione Lazio, con il Comune di Santa Marinella e le Associazioni Altri Sguardi e Santa Marinella Viva.

Un progetto nuovo che la città ha accolto fin da subito, partecipando numerosa ed apprezzando la qualità delle pellicole cinematografiche selezionate per l’occasione, così come gli interventi degli allievi del Laboratorio di Cinema di Santa Marinella, realizzato dall’Associazione Santa Marinella Viva.

Un ringraziamento in particolare al parroco Don Salvatore per aver dato la disponibilità di ospitare l’iniziativa presso la Sala Flaminia Odescalchi. Con l’augurio che il progetto possa ripetersi anche negli anni per offire ai cittadini una buona alternativa al cinema all’aperto, solo in estate, ricordiamo l’ultimo appuntamento domenica a partire dalle ore 17 con ‘Diabolik’ dei Manetti Bros. Mi raccomando sempre muniti di mascherina e green pass”.

il Sindaco Avv Pietro Tidei