Udi Cerveteri e Ladispoli: “Bene la risposta Asl Roma 4 sul Centro Prelievi ma ora attendiamo i fatti” • Terzo Binario News

L’associazione Nilde Iotti: “Continueremo a vigilare a difesa del consultorio”

“Prendiamo atto con soddisfazione della risposta della direttrice generale della ASL Roma 4, dottoressa Rosaria Marino, alla nostra richiesta di spostare il Centro Prelievi di Cerveteri in sede diversa dal Consultorio”.

Così una nota dell’Associazione UDI Gruppo Nilde Iotti Ladispoli e Cerveteri.

Sottolineando ancora una volta “l’urgenza di procedere allo spostamento” e “la disponibilità dei locali siti in via Fontana Morella”, la nota dell’Udi conclude: “Continueremo a vigilare in attesa dei fatti, a difesa del consultorio, servizio pubblico primario e indispensabile per le donne e la comunità del territorio”.