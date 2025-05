Successo a Ladispoli per il secondo seminario sull’accessibilità in emergenza organizzato con Emergenza Sordi Aps • Terzo Binario News

Si è svolto con grande successo il secondo seminario di aggiornamento dedicato all’utilizzo delle App “112 Where Are U” e “Municipium”, promosso dal Comune di Ladispoli in collaborazione con Emergenza Sordi APS, nell’ambito del progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”.

L’incontro, a cui hanno preso parte cittadini sordi e udenti, ha avuto l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare situazioni di emergenza in modo efficace e accessibile.

In particolare, è stato illustrato il funzionamento della App “112 Where Are U” (sviluppata da AREU Lombardia) che consente di contattare rapidamente il numero unico europeo NUE 112 trasmettendo in automatico la posizione esatta del chiamante. È stata inoltre presentata la App “Municipium” del Gruppo Maggioli SpA, attualmente in uso presso la Polizia Locale di Ladispoli, utile per comunicazioni, segnalazioni e richieste di intervento.

La partecipazione attenta e interessata dei presenti ha dimostrato quanto sia fondamentale conoscere in anticipo i mezzi per affrontare un’eventuale situazione critica: sapere come agire può fare la differenza e salvare vite.

Numerose le istituzioni e le realtà associative che hanno preso parte all’evento: erano presenti rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di Ladispoli, con il Comandante Umberto Polizzi, agenti della Polizia Locale, guidata dal Comandante Giorgio Morgan, e volontari provenienti da diverse associazioni attive sul territorio: UNPPe – Unione Nazionale Polizia Penitenziaria, Assovoce ODV, le Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos – Sezione Operativa di Ladispoli, e i volontari ospedalieri dell’AVO. Presente la Consulta per le Disabilità del Comune di Cerveteri.

Durante la consegna degli attestati di partecipazione, sono state distribuite delle mascherine trasparenti, appositamente realizzate per facilitare la lettura labiale da parte delle persone sorde, grazie a una pellicola centrale trasparente. Le mascherine sono state donate dalla professoressa Vanessa Migliosi e dalla sua scuola di Roma.

«La grande partecipazione – ha commentato Marco Cecchini, delegato del Sindaco al progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”- dimostra quanto sia importante conoscere in anticipo gli strumenti per affrontare le emergenze. Ringrazio il Consigliere Comunale Filippo Moretti per il suo intervento, l’interprete LIS Michela Cirotti per aver reso accessibile l’incontro, Valentina Manca per la sua instancabile dedizione al progetto, le volontarie Francesca Gamboni e Daniela Giangreco Marotta per il prezioso supporto, e Luca Rotondi del Vando, Presidente di Emergenza Sordi APS, per la sua professionalità e disponibilità. Insieme stiamo costruendo una Ladispoli più inclusiva, preparata e attenta all’ascolto”.