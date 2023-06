Uccide la compagna in Francia e scappa con la figlia: preso dalla Polizia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si tratta di un tunisino 41enne segnalato dall’Interpol; operazione della Polfer con il Commissariato cittadino e quello di Frontiera

È stato arrestato a Civitavecchia un tunisino 41enne che dopo aver ucciso la compagna in Francia è scappato in Italia cercando di tornare in Nordafrica via traghetto.

Era sul Frecciabianca del pomeriggio ed è stato notato dai poliziotti dopo che l’Interpol aveva fatto partire una segnalazione.

Infatti l’uomo sebbene fosse braccato, è riuscito ad arrivare in città con la figlia di 8 anni.

Quando è sceso è stato preso dagli agenti nonostante cercasse di sottrarsi all’arresto.

Portato negli uffici della Polfer, è stato poi spostato al Commissariato di viale della Vittoria per le operazioni di fotosegnalamento.