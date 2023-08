Tutto pronto per il Civitavecchia Summer Festiva: domani inaugura il concerto di Geolier • Terzo Binario News

Tutto pronto in Piazza della Vita sul lungomare di Civitavecchia per il ritorno del Civitavecchia Summer Festival.

L’appuntamento con la musica e gli spettacoli ritorna per una dieci giorni in partenza domani, 3 agosto con l’attesissimo concerto di Geolier.

La nuova edizione, curata da Shining Production, in collaborazione con Stazione Musica, e con il supporto del Comune di Civitavecchia, prosegue un un percorso già avviato nel 2022, nato dalla volontà di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

Il 2023 è sicuramente l’anno di GEOLIER. Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro con i suoi album “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” e “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II” e aver mandato sold out il suo tour indoor – 1 appuntamento all’Alcatraz di Milano e 4 al PalaPartenope di Napoli -, Geolier è tra i protagonisti indiscussi anche dell’estate live italiana.

È partito sabato 3 giugno “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – SUMMER TOUR”, una lunga tournée in cui il rapper infiammerà i palchi dei migliori festival di tutta la penisola e che il 3 agosto fa tappa al Civitavecchia Summer Festival di CIVITAVECCHIA.

Ad aprile, a 3 mesi dalla pubblicazione del tanto atteso secondo album, in cui Geolier ha racchiuso le storie e i sogni che animano i rioni della sua città in un progetto di ben 18 brani, il rapper napoletano ha scritto un altro pezzo di storia con “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II”, che contiene il singolo certificato platino “Il male che mi fai” feat. Marracash.

Ne “Il Coraggio dei Bambini” – certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia – Geolier ha raccontato la sua realtà, cercando di guardare le difficoltà della vita con l’innocenza, la temerarietà e l’inconsapevolezza degli occhi dei bambini.

Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni – ben 36 dischi di platino e 19 dischi d’oro – e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video. In apertura di serata Siso.

Gli appuntamenti continuano in piazza della Vita il 5 agosto con I Soliti Idioti, il 6 agosto Borgetta Stile per una serata a ingresso gratuito. Il 7 agosto sono in arrivo Villabanks e Diss Gacha. L’8 agosto torna in scena la comicità con Casa Abis. Il 9 agosto Teenage Dream farà sognare il pubblico di Civitavecchia e il 10 agosto sul palco la musica di Daniele Silvestri per un grande concerto a ingresso gratuito.

L’11 agosto sarà la volta di Luchè, mentre il 12 agosto va in scena Voglio Tornare Negli Anni 90® e in chiusura Lo Zoo di 105.

Sarà una nuova estate da vivere nella splendida cornice del lungomare, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, storica fortezza che protegge il porto.

Un’esperienza, che unisce lo spettacolo dal vivo alle numerose attività culturali che la città offre. La piazza sul mare, a due passi dalla stazione e dall’ingresso del porto, è pronta ad accogliere turisti e abitanti e a diventare il punto d’incontro tra le bellezze naturali e architettoniche della zona, come le Terme Taurine, Terme della Ficoncella e, oltre al Forte Michelangelo, la Cattedrale di San Francesco o la Torre del Lazzaretto.