“Libri con le stelle": a Civitavecchia Book Faces ospita Gabriella Genisi • Terzo Binario News

La creatrice di Lolita Lobosco presenta il suo nuovo romanzo

La data è di quelle da ricordare: venerdì 4 agosto alle ore 19 presso il giardino del Teatro “Verdi”, in viale della Vittoria 51, alla rassegna letteraria “Libri con le Stelle” sarà ospite una scrittrice straordinaria: Gabriella Genisi.

Originaria di Bari e laureata in giurisprudenza, la passione per la scrittura la porta, alle soglie dei 40 anni, a scrivere i primi libri di esordio e, successivamente, a dare vita alla fortunata serie di Lolita Lobosco. La protagonista dei suoi gialli è un’attraente donna attorno ai quarant’anni con una passione per le scarpe Louboutin. È l’omologo femminile del Commissario Montalbano, a cui la scrittrice rivela di essersi ispirata. Il personaggio di Lolita Lobosco ha dato vita alla serie televisiva di Rai1 “Le indagini di Lolita Lobosco”, che ha avuto punte superiori a 7 milioni e mezzo di ascoltatori. Interprete principale, nelle vesti di Lolita, è Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti, il celebre commissario Montalbano in TV.

I titoli dei libri che compongono la serie di Lolita Lobosco sono La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia, Uva noir, Gioco pericoloso, Spaghetti all’assassina (2015), Mare nero (2016), Dopo tanta nebbia (2017), I quattro cantoni (2020) e Terrarossa (2022).

Nel 2019 esceo Pizzica amara, il primo libro di una nuova serie che vede come protagonista femminile Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei carabinieri appassionata di moto (guida una Triumph Bonneville) e che vive con una compagna di nome Flavia. Nel 2021 esce La regola di Santa Croce, secondo libro con protagonista Chicca Lopez. Il 13 giugno 2023 è stato pubblicato il terzo volume della serie dal titolo L’angelo di Castelforte.

Nel libro, Victor Allen, un anziano lord inglese, acquista una tenuta nell’antico borgo di Castelforte. Lì fonderà una residenza per scrittori, selezionati in tutto il mondo per lavorare a un progetto letterario. Intanto Chicca Lopez, dopo l’ultima indagine che l’ha stremata, naviga su una barca nel mare d’inverno, ma la vacanza dura poco: una scrittrice della residenza è stata trovata con la testa fracassata, ed è solo l’inizio. L’indomita carabiniera deve tornare in servizio e indagare su un nuovo complicato caso.

La rassegna letteraria è organizzata dall’associazione culturale Book Faces ed è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Cariciv e grazie al sostegno di Akros Bioscience, Tecnofit srl, Civitavecchia Rugby Centumcellae, Carrozzeria Lanari, Unindustria Civitavecchia, Nausica srl, Gruppo Immobiliare Bisozzi, Palestra VIP Club, Studio dentistico Daniela Leone, Minosse srl, Farmacia San Gordiano e Ristorante Il Delfino.

L’autrice dialogherà con Ernesto Berretti, mentre la vendita del libro sarà curata dalla libreria Giunti al Punto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.