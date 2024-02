Tutto pronto a Civitavecchia per San Romolo • Terzo Binario News

La kermesse musicale di beneficenza partirà l’8 marzo

Tutto è pronto per l’edizione 2024 del Festival di San Romolo, evento di beneficenza organizzato dall’associazione Spazio Eira e dal Comune di Civitavecchia che si terrà il prossimo 8 marzo.

Con l’avvicinarsi dell’inizio del Festival di Sanremo, si avvicina anche la data di chiusura delle iscrizioni. C’è tempo fino a domenica per iscriversi attraverso il sito www.sanromolo.show.

Le band, come ogni anno, potranno presentare in gara una delle canzoni di Sanremo, comprese quelle dell’edizione 2024.

Il Teatro Traiano farà da cornice a questo festival inclusivo che vedrà protagonisti ancora una volta i ragazzi disabili di Spazio Eira. L’intero ricavato dell’evento andrà infatti all’associazione, che da anni si occupa di promuovere l’inclusività. Gli stessi ragazzi si esibiranno durante la kermesse.

Molte band si sono già iscritte per sfidarsi e cercare di vincere il premio Alessandro Dimito, l’artista civitavecchiese, a cui il festival è dedicato.

Previsto anche il premio solidarietà, con le band che concorreranno a colpi di beneficenza. La band che raccoglierà più fondi riceverà l’ambito premio.

Molte le novità anche logistiche, con il teatro Traiano che si aprirà anche al suo esterno per eventi e musica per la cittadinanza.