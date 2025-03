Tutti Indiana Jones alla scoperta di Torre Flavia, l'iniziativa domenica mattina • Terzo Binario News

L’Associazione Scuolambiente ha organizzato Tutti Indiana Jones alla scoperta di Torre Flavia, una mattinata di attività, laboratori, giochi ed escursioni aperta alle famiglie e a tutti quanti vorranno partecipare. Molto ricco infatti il programma, organizzato con la collaborazione di Auser Cerveteri, GEC Cerveteri, Associazione nautica Campo di mare e di Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, che ha lo scopo di far conoscere e valorizzare Torre Flavia in modo ludico e giocoso.

L’evento, che si inserisce nelle iniziative VIVIPARCHI organizzate da Città Metropolitana, ha avuto il patrocinio della Regione Lazio, di Città Metropolitana e del Comune di Cerveteri.

“Voglio ringraziare sempre gli angeli custodi Croce Rossa Italiana comitato locale, gruppo comunale di Protezione Civile l’associazione nazionale Polizia di stato, con i loro volontari per il supporto, il Comune di Cerveteri che ha previsto la chiusura al traffico da parte della polizia locale e per il ritiro dei rifiuti da parte della Rieco e lo stabilimento Ezio alla Torretta che ha predisposto Il Giardino del fratino per le attività – ha affermato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri – e abbiamo poi avuto un prezioso aiuto dalla Cartolibreria Cartelle che ha fornito i materiali per l’iniziativa e i panifici zi’ Bruno, Pescetto, e Profumo di Pane che hanno offerto la merenda per gli operatori.

Stiamo avendo molte adesioni da parte dei genitori delle scuole e da tante persone che vogliono trascorrere una mattinata all’aperto in un clima di amicizia e di rispetto per l’ambiente. Sarà una bella occasione per stare insieme che si concluderà con il volo degli aquiloni e premi per tutti.

Vi aspettiamo all’ingresso Nord Lungomare Navigatori Etruschi a Campo di Mare” ha concluso la Presidente Cantieri