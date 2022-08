Tutti a Scuola: raccolta di materiale scolastico di Animo Onlus e Unione Inquilini Ladispoli • Terzo Binario News

Animo Onlus comunica che in vista dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico ha dato vita al progetto Tutti a Scuola nel quale verrà raccolto materiale scolastico come grembiuli, penne, quaderni, pennarelli, zaini o astucci a favore delle famiglie che ne hanno necessità.

Vi aspettiamo alla Cittadella della Solidarietà per le vostre donazioni. La sede si trova a Ladispoli in via Genova, 11.

Saremo aperti Giovedì 1, Sabato 3, Martedì 6 e Giovedì 8 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

A fianco di Animo in questa iniziativa, ci sarà anche l’Unione Inquilini Ladispoli che Giovedì 1 Settembre (e poi successivamente solo su appuntamento da prendere inviando un messaggio sulla loro pagina Facebook) attiverà uno sportello per aiutare le famiglie nella compilazione della domanda per il bonus libri di testo e per i sussidi didattici digitali.

Ricordiamo che possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune di Ladispoli che hanno i seguenti requisiti: Indicatore della Situazione Economica Equivalente Isee, del nucleo familiare dello studente che non sia superiore a € 15.493,71; frequenza, nell’anno 2022-23, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Se avete cose da dare o conoscete qualcuno che ha bisogno ci trovate lì!”

Animo Onlus e Unione Inquilini Ladispoli