Tutela del territorio, grido d'allarme della cooperativa Copa - Terzo Binario News

«Ho ricevuto, insieme ad altri sindaci del comprensorio, il grido di allarme della Soc Agr Copa Soc Coop di Canino. Il presidente Ernesto Baglioni e i soci sono preoccupati per il concreto rischio ambientale che le progettualità avviate nel territorio provocano».

Così il Sindaco Sergio Caci esprime la propria vicinanza alla Cooperativa C.o.p.a. relativamente alla tutela del territorio, della popolazione e delle produzioni agricole, in merito alle preoccupazioni espresse per alcune progettualità avviate o in fase di studio, proposte che rappresenterebbero un concreto rischio ambientale per i nostri territori.

Nella nota inviata si legge un appello a tutta la politica locale affinché questo pericolo venga scongiurato, auspicando un fronte comune tra i sindaci e gli amministratori, insieme ai comitati di tutela ambientale e a tutti i cittadini a difesa del territorio.

«Questa mattina ho risposto inviando una nota al presidente della cooperativa ed ai miei colleghi – conclude Caci – con la quale mi impegno ad organizzare un incontro per affrontare i temi trattati nella lettera della Copa e aggiornarci su come le amministrazioni stanno procedendo»