Turista derubata mentre prega nella chiesa della Minerva, i Carabinieri arrestano due cubani • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due 37enni cubani, entrambi senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

Nel corso di un mirato servizio antiborseggio svolto in abiti civili, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno notato gli indagati, già noti per precedenti reati, entrare con fare sospetto nella basilica di Santa Maria Sopra Minerva, sita in piazza della Minerva e hanno deciso di seguirli.

Fingendosi fedeli e avvicinandosi ai due, i Carabinieri sono riusciti a sorprenderli mentre si posizionavano alle spalle di una giovane turista americana intenta a pregare inginocchiata sulle panche e le asportavano con destrezza la borsa, contenente smartphone, carte di credito e documenti d’identità.

I connazionali vistisi bloccati hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati immediatamente raggiunti e arrestati.

I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno anche recuperato la refurtiva, riconsegnata alla giovane turista.

Gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.