Turismo a Tolfa, consegnati gli attestati di "Cittaslow Academy" • Terzo Binario News

Per i partecipanti al corso adesso inizia il lavoro in sinergia per mettere a sistema una proposta turistica originale e sostenibile che veda protagonista il paese e le eccellenze del suo territorio

di Cristiana Vallarino

La consegna degli attestati di partecipazione, mercoledì pomeriggio al Polo Culturale, è stata il penultimo appuntamento della “CIttaslow Academy per i Borghi” in corso a Tolfa, iniziativa nell’ambito delle progettualità legate al Pnrr Borghi.

L’incontro è stato, però, soprattutto l’occasione, per i partecipanti al corso, di confrontarsi in merito a tutti gli argomenti trattati dai vari relatori ed in particolare tracciare un bilancio di quanto appreso durante l’Eductour di tre giorni in Val Chiavenna.

Tra le splendide montagne della provincia di Sondrio, una ventina di iscritti all’Academy hanno avuto modo di vivere di persona il modo di fare turismo confezionato dalla comunità locale. La quale, nel corso di anni, ha attuato tutte quelle buone pratiche suggerite e che ispirano Cittaslow in tutto il mondo. In particolare, ciò che il progetto “Interreg Spluga 2.0” dimostra è che per creare un sistema che funzioni nel tempo, adeguandosi alle esigenze dei frequentatori e degli abitanti di un luogo turistico, alla base ci devono essere sinergia e fiducia tra tutti gli attori. Elemento basilare che porta poi a fare rete e, in fasi successive, anche al reperimento dei fondi necessari.

Mercoledì ad aiutare ad individuare il percorso da seguire e a quali step dare precedenza è stato Maurizio Davolio, Presidente AITR – Associazione Italiana Turismo Responsabile (foto sopra), supportato da Piergiorgio Oliveti, segretario Cittaslow International. Linee da seguire e suggerimenti sono stati tracciati su due cartelloni per meglio inquadrarli, mentre i presenti di volta in volta riferivano le proprie sensazioni e idee.

Ovviamente si tratta solo di un primo passo, a cui dovranno seguirne molti altri se si vuole creare un vero Progetto Tolfa, che faccia diventare il soggiorno tra queste ricche colline, un’esperienza a tutto tondo, confezionata su misura per turisti di vario tipo, dai semplici camminatori alle famiglie con bambini, dagli appassionati di archeologia a chi cerca esperienze enogastronomiche, da chi ama pedalare a chi preferisce cavalcare. E di sicuro molto c’è da lavorare a affinchè Tolfa offra un’adeguata ricettività in termini di posti letto, scegliendo magari la possibilità dell’albergo diffuso. Imprescindibile poi la creazione di riferimenti online e social, che siano il più possibile completi e di facile comprensione e accessibilità.

(Nella foto la consegna dell’attestatoa Simone iannotti, da parte della sindaca con Piergiorgio Oliveti e Marina Schettini per Cittaslow)

Le potenzialità – ovvero aziende, operatori. associazioni, ristoranti, b&b, artigiani del cuoio – in paese e nelle vicinanze non mancano, serve però, appunto, che si faccia rete, coinvolgendo il più possibile anche i semplici cittadini, i quali possono e devono essere i primi a pubblicizzare Tolfa e le sue bellezze storiche, naturalistiche e gastronomiche.

Intanto è stato creato un gruppo che già sta valutando ideee e proposte e che a breve si riunirà per verificarne l’attuazione. Il tutto sempre con il supporto dell’amministrazione comunale, la cui sindaca Stefania Bentivoglio ha partecipato al tour, come pure Giuseppina Esposito, presidente della Pro Loco, associazione storica per Tolfa, a cui poter fare riferimento per le prime iniziative.

Il pomeriggio si è concluso con un gustoso e vario buffet allestito da Chiara Conti, dell’azienda biologica La Cardellina (nella foto sopra), che ha servito piatti a base di prodotti propri e di aziende del territorio, indicandole. Il tutto accompagnato dal vino del Poggio della Stella di Simone Iannotti.

Prossimo e ultimo appuntamento istituzionale dell’Academy il 24, alle 17.30, con la visita guidata al Museo Archeologico Civico di Tolfa, con Giordano Iacomelli, Archeologo e Direttore del Museo.