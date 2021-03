Tunisino positivo cerca di scappare dal porto di Civitavecchia: preso dalla Polizia di Frontiera - Terzo Binario News

Ieri, alla sbarco del traghetto proveniente da Tunisi, il personale dell’Ufficio della Polizia Marittima di Civitavecchia diretto dalla Dott.ssa Lorenza Ripamonti, durante i controlli di frontiera ha individuato e fermato un cittadino tunisino che cercava di scavalcare la recinzione del molo nel tentativo di sottrarsi ai controlli.

Condotto per accertamenti in Ufficio in quanto sprovvisto di documenti, lo straniero è stato sottoposto al test anti COVID 19 ed è risultato essere positivo. Si precisa che sia l’accompagnamento in Ufficio che la permanenza nello stesso sono avvenute nel rispetto scrupolosissimo delle norme di prevenzione previste dalla normativa vigente.

Considerate le precarie condizioni di salute del cittadino straniero dovute a patologie preesistenti che necessitavano di immediate cure e l’emergere della circostanza secondo cui lo straniero è risultato coniugato con una cittadina italiana residente in Toscana immediatamente recatasi a Civitavecchia , è stato allertato il 118 che ha provveduto al suo immediato ricovero presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Sono in corso indagini per accertare come mai lo straniero, benché coniugato con una cittadina italiana, abbia cercato di fare ingresso nel nostro Paese clandestinamente ed adottare nei suoi confronti eventuali misure.