Trovato morto a Vitinia un bengalese 42enne - Terzo Binario News

Vitinia , persona senza vita trovata in terra, accertamenti in corso da parte della Polizia Locale. Alla base presunto malore .

La Polizia Locale del Gruppo IX Eur è intervenuta intorno alle 6 di questa mattina in Via Frassinoro , all’incrocio con via Castiglion de’ Pepoli, per una persona trovata in terra con la sua bici, priva di vita.

Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un decesso a causa di malore di un cittadino di nazionalità bengalese di 42 anni. Chiusa per i rilievi Via Lago Santo, dall’intersezione con Via di Mezzocammino e Via Frassinoro , sino all’altezza di via Sarsina.