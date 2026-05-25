Inaugurato a Civitavecchia il Centro Servizi – Stazione di Posta: l’unica struttura nella Città Metro • Terzo Binario News

Si è svolta, in un’atmosfera di partecipazione autentica e di grande significato umano e istituzionale, l’inaugurazione del nuovo Centro Servizi – Stazione di Posta, sito in Via Giusti 22 a Civitavecchia. Un momento atteso, che segna una tappa concreta nel percorso di costruzione di una comunità più equa e solidale.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Marco Piendibene, l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni, l’On. Paolo Ciani – Segretario della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati –, i rappresentanti istituzionali dei Comuni del Distretto RM4.1.

Presente anche la comunità del terzo settore che animerà concretamente la struttura: la Croce Rossa Italiana, la cooperativa Alicenova e la Comunità di Sant’Egidio. Hanno partecipato inoltre Monsignor Cono Firringa, Stefania Milioni in rappresentanza della Caritas, e Gabriella Sarracco e Gaetano Starace per la Fondazione Cariciv, a testimonianza del radicamento comunitario e della rete di solidarietà che sostiene il progetto.

La struttura nasce grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione Inclusione e Coesione, Investimento 1.3 – Sub investimento 1.3.2, ed è il frutto di un progetto promosso dal Distretto Socio-Sanitario RM4.1, con il Comune di Civitavecchia capofila. Un traguardo reso possibile dall’impegno straordinario degli uffici comunali, che hanno saputo tradurre un’opportunità europea in un servizio reale e permanente per le persone.

Quella di Civitavecchia è l’unica Stazione di Posta attualmente presente nell’intera provincia di Roma al di fuori della Capitale. Un primato che non è motivo di vanto in sé, ma testimonianza concreta della capacità di questo territorio di intercettare risorse, progettare soluzioni e farsi carico delle fragilità sociali in modo strutturale. Il Centro si configura come presidio strategico per tutto il litorale nord e per i Comuni del Distretto RM4.1, coprendo un’area vasta e storicamente sottoservita sotto il profilo dei servizi di prossimità per le persone in condizione di povertà estrema o grave marginalità.

Il Centro Servizi nasce per offrire ascolto, orientamento, accompagnamento e presa in carico delle persone più vulnerabili, attraverso un sistema integrato di servizi e professionalità dedicate. Non un semplice sportello assistenziale, ma un luogo dove si costruiscono percorsi di autonomia, di dignità e di reinserimento sociale: un punto di ripartenza, concepito attorno alla centralità della persona.

Il Sindaco Marco Piendibene ha voluto sottolineare il valore umano e istituzionale del momento: “Questa struttura ci dice che le istituzioni possono fare la differenza nella vita concreta delle persone, che i fondi europei possono diventare servizi reali, che nessuno deve restare indietro. Sono orgoglioso del lavoro svolto dagli uffici comunali, che hanno operato con dedizione e competenza per portare a termine un progetto complesso. Ringrazio il Distretto RM4.1, i partner del territorio e tutti coloro che oggi hanno scelto di esserci: la presenza dell’Onorevole Ciani è per noi un segnale importante di attenzione istituzionale verso le politiche sociali del nostro comprensorio.”

L’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni ha posto l’accento sul percorso che ha reso possibile questo risultato: “Con la Stazione di Posta diamo vita a uno spazio che mette al centro la persona, con la sua storia, i suoi bisogni e la sua dignità. Questo risultato è il frutto di un lavoro paziente e quotidiano, fatto di relazioni, di costruzione di rete, di dialogo con il terzo settore e con le comunità. Voglio ringraziare gli uffici dei Servizi Sociali per la loro competenza e il loro impegno, ma anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti e i suoi uffici, che hanno reso possibile la realizzazione concreta della struttura con professionalità e spirito di collaborazione. Il fatto che Civitavecchia sia l’unica realtà della provincia a ospitare una Stazione di Posta è il riconoscimento della serietà e della visione con cui abbiamo affrontato questa sfida insieme.”

L’inaugurazione del Centro Servizi – Stazione di Posta si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento delle politiche sociali territoriali promosso dal Distretto RM4.1, con l’obiettivo di consolidare strumenti permanenti di sostegno, inclusione e contrasto alla povertà, valorizzando al massimo le opportunità offerte dal PNRR per costruire una rete sociale moderna, efficiente e vicina ai cittadini.