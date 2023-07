Triathlon e paratriathlon a Bracciano • Terzo Binario News

Saranno 300 gli atleti che si sfideranno nelle acque del lago di Bracciano per la “Bracciano Silver Triathlon” , domenica 23 luglio, mentre il sabato la gara sarà riservata ai paratleti, con decine di partecipanti sul lungolago Argenti. Il commento del sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi.

” È un onore per Bracciano ospitare questo evento: centinaia di atleti che gareggiano, per le strade cittadine sono un bellissimo messaggio sull’importanza dello sport come momento di aggregazione, passione condivisa ed ovviamente strumento di prevenzione di disagio sociale e psicofisico e di formazione della persona.

Quello che per cui voglio ringraziare gli organizzatori è però anche l’aspetto sociale della manifestazione: la cura della salute attraverso lo sport, ma anche la lotta al diabete e la sicurezza stradale, argomento che rappresenta un valore che non ha prezzo (la vita umana).

L’evento vede il patrocinio di Coni Lazio, Città Metropolitana e il contributo del Consiglio regionale del Lazio.

Tra i team del comprensorio in gara spicca il Ladispoli Triathlon che ha in forza alcuni membri che gareggeranno nel paratriathlon e tra questi c’è Gianluca Cacciamano, plurimedagliato, responsabile del settore del triathlon paraolimpico.