Premi e mercato: si muove il Santa Marinella Basket • Terzo Binario News

Frenetica attività della dirigenza del Santa Marinella Basket in vista della nuova stagione.

Nell’agenda dei lavori al primo punto c’è l’adeguamento del roster per la stagione successiva prevista nel campionato dei Serie B femminile.

L’attenzione della società si muove anche verso il futuro con l’iscrizione della compagine under 19, trampolino di lancio delle giovani atlete alcune delle quali già in pianta stabile nella serie superiore.

Oltre a lavorare per il futuro continuano ad arrivare riconoscimenti per la società dopo la promozione in serie B della squadra allenata da coach Daniele Precetti.

Sabato 15 luglio la società è stata un volta insignita del Premio “Cultura & Sport 2023” consegnato nelle mani del Presidente Raffaele Bronzolino.