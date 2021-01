Triangolo dello spaccio a San Basilio: il blitz della Polizia - Terzo Binario News

A dare il via alle indagini della Polizia di Stato gli strani movimenti notati dagli agenti in borghese del IV Distretto San Basilio, diretto da Eugenio Ferraro, durante i mirati servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di competenza.

Dopo giorni di appostamenti, gli investigatori hanno capito i meccanismi della “piazza di spaccio a cielo aperto”, organizzata con vedette, nel triangolo costituito da via Morrovalle, via Recanati e via Osimo.

Quando i poliziotti hanno assistito ad uno scambio denaro/droga, quest’ultima recuperata da dietro un cespuglio e ceduta ad un “cliente” dietro pagamento, sono rimasti nascosti senza mai perdere d’occhio il pusher.

Poco dopo B.J., 25enne romano, è stato visto insieme al fratello B.J., 21enne, avvicinarsi ad un palazzo e, mentre il primo è rimasto fuori a fare il “palo”, il secondo è entrato e si è diretto in un appartamento.

A quel punto gli agenti, con l’ausilio dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, sono intervenuti bloccando il “palo” ed aspettando che il fratello uscisse dalla casa nella quale era entrato poco prima.

Quando il 21enne ha aperto la porta, i poliziotti lo hanno beccato con 4 involucri in cellophane contenenti ciascuno 5 grammi di cocaina e sono entrati nell’abitazione il cui proprietario, F.S., 51enne romano, ha consegnato la chiave di una stanza all’interno della quale si trovava una cassaforte d’acciaio con apertura mediante password digitale, fornita dal 21enne: dentro c’erano 1kg. e 100 grammi di cocaina, parte dei quali in buste più grandi e parte suddivisa in dosi.

Nella stessa stanza della cassaforte, sul ripiano di un mobile, c’erano 15 panetti e 7 frammenti, di varia grandezza, di hashish, per un peso complessivo di 1 chilo e 700 grammi circa; su un altro ripiano dello stesso mobile, numerose bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi, un taglierino e due bilancini di precisione.

Sul tavolo in cucina c’erano circa 113 grammi di hashish, parte in frammenti e parte in dosi, ed il portafoglio del 51enne contenente circa 400 euro, suddivisi in vari tagli.

Al termine della perquisizione i due fratelli, entrambi con precedenti per i reati inerenti gli stupefacenti, e F.S. sono stati arrestati per detenzione in concorso, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Il valore della sostanza stupefacente, considerata pura al 90%, è pari a circa 200mila euro.