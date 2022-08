Trevignano Summer Fest: ancora tanti appuntamenti con musica, prosa e cinema • Terzo Binario News

Gli eventi del Trevignano Summer Fest, non finiscono qui. Sono ancora tante le novità all’insegna di un’estate tutta da vivere a pochi passi dalla Capitale.

Quattro le organizzazioni che sotto la regia del Comune di Trevignano, hanno dato vita al travolgente calendario estivo: Trevignano Proms con eventi di musica sinfonica, Serate Corsare, con appuntamenti dedicati al raggae, jazz e rock, Incontri con le serate dedicate alla contaminazione tra Cinema e Musica e ATP Trevignano con un folto palinsesto di eventi musicali e teatrali che hanno come protagonisti artisti locali.

Ma andiamo nel dettaglio.

l’8 agosto è la volta di Re-Fill + Soul Dreamers:

Evento attesissimo, il palco sul lago di Bracciano ospiterà il duo Re-Fill composto da Gaetano De Carli, batteria e Stefano De Santis, tastiere.

La loro musica è un mix di jazz funk e musica elettronica. Ogni pezzo parte da un Jam di percussioni e tastiera: i groove di Gaetano creano un sottofondo musicale su cui si innestano i virtuosismi strumentali di Stefano, dando vita ad un sound in cui pezzi e standard classici riecheggiano in chiave contemporanea.

I Soul Dreamers invece rivisitano alcuni classici del soul funk degli anni 60’/70′ e del r&b contemporaneo. Il sound ruvido dell’organo Hammond, la chitarra che fraseggia su echi soul, la batteria che viaggia su grooves funk, caratterizzano la timbrica di questa formazione. Booker T & the MG’s, The Meters, The Funk Brothers, The Dap-Kings sono i riferimenti da cui partire per sviluppare un proprio linguaggio tra brani originali e rivisitazioni di alcune gemme della tradizione soul e funk. Groove, suono ruvido e tanto divertimento.

Il 9 agosto un’altra serata di musica al “Palco sul Lago”

Il quintetto di ottoni Virtutis Brass Quintet presenterà un bellissimo programma con musica di Gershwin, Bernstein, Porter. Un concerto dalle sonorità particolari con cinque ottoni dai toni smaglianti che nella cornice suggestiva del palco sull’acqua sapranno regalare al pubblico forti emozioni, riportandolo alle atmosfere degli anni 30’ e 40’.

Il 10 agosto all’Arena Palma WestAfrica Griot. Tra suoni e immagini –

concerto di Baba Sissoko + Film: Twist a Bamako (2021) di Robert Guédiguian.

Un evento che vuole aprire una finestra su un continente e unacinematografia spesso sconosciuta: prima Baba Sissoko, artista di indiscussocalibro internazionale e considerato uno dei massimi esponenti della musicamaliana nel mondo, griot e polistrumentista, il cui concerto introduce epresenta la proiezione, in anteprima italiana, di “Twist a Bamako” di Robert Guédiguian, un dramma storico e romantico del maestro del cinema franceseche posa uno sguardo inedito sulla società maliana degli anni postindipendenza, la vibrante cultura della twist dance e l’utopia socialista panafricana.

Sempre il 10 agosto, per la Notte di San Lorenzo, anche dopo la proiezione-concerto, la spiaggia del paese sarà pronta con pubblico per guardare insieme le stelle cadenti dalla spiaggia.

L’11 agosto parte “Recitando nel borgo, tra l’Etruria e Roma”. Teatro diffuso nel centro storico del borgo con la partecipazione di Rita Pensa, Paola Lorenzoni, Nicola Buffa, il Mediterranean Jazz Quartet Antonella Cavicchioni e gli allievi della Scuola MusicalTeatro.

Il 12 agosto “Night of Stars”, in Piazza del Molo, un viaggio attraverso le melodie che hanno fatto la storia del musical, fino ai grandi classici nazionali ed internazionali.

Il 13 agosto sarà dedicato a “SOGNI DI FANTASIA”, una serata magica a Piazza del Molo, con le più belle e intramontabili canzoni Disney che fanno sognare, da sempre, grandi e piccoli. 110 minuti di puro spettacolo cantati, narrati e suonati tutti dal vivo.

Il 14 agosto ci sarà “Terzo Tempo Ligabue Tribute Band” Il gruppo musicale, nato a Roma, dal 2011 porta sul palco la sua proposta di cover del grande Ligabue con un successo sempre crescente. I suoi membri, con voce, chitarre, basso, batteria, suonano in tutta Italia il loro repertorio di “tribute band” con “live” davvero molto trascinanti e di alta qualità. Per gli appassionati di Luciano Ligabue, è un evento da non perdere, che si svolgerà sempre al Molo.

Il 15 agosto, l’immancabile il richiamo alla bellezza della Processione Mariana sul lago. Occasione di grande tradizione che richiama oramai da anni migliaia di visitatori con una programmazione densa di attività religiose e laiche per tutta la giornata.