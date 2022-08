Un successo anche la notte bianca a Passocuro, protagonista Cristina D'Avena • Terzo Binario News

“Dopo le oltre 40 mila presenze registrate alla Notte Bianca di Fiumicino – ha commentato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino -, le circa 20 mila di Fregene, ieri a Passoscuro si sono contate più di 15 mila persone, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine. Quasi il doppio rispetto all’ultima Notte Bianca dell’agosto 2019”

“Evento di punta la presenza della cantante Cristina D’Avena, che ha intrattenuto grandi e piccoli con oltre due ore gratuite di canzoni tratte dai cartoni animati – prosegue il primo cittadno -, ma ad attrarre è stata anche la possibilità di trascorrere una serata in allegria e spensieratezza tra musica, street food di qualità, mercatini, sport e molto altro. La formula delle Notti Bianche che il Comune di Fiumicino organizza in collaborazione con le realtà locali ancora una volta si è dimostrata vincente”.

Cristina D’Avena col vicesindaco

“È stata una serata unica – ha aggiunto il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, presente a Passoscuro in rappresentanza dell’Amministrazione – impreziosita dalle splendide canzoni di Cristina D’Avena che noi tutti conosciamo perché parte oramai del nostro patrimonio culturale e amate da tutte le generazioni. Un doveroso ringraziamento va alla Proloco di Passoscuro, il cui contributo per la riuscita dell’evento è stato fondamentale, ma anche a tutte le altre associazioni, le forze dell’ordine, i tanti volontari, lo staff e a chiunque ha partecipato al successo della serata”.

“Vedere Passoscuro animata da migliaia di persone, adulti e bambini, è stato davvero bellissimo – la conclusione -. Come ci ha resi felici vedere le tante attività commerciali e di ristorazione lavorare moltissimo per l’occasione. Questi eventi, su cui noi abbiamo sempre puntato molto, in una località come Passoscuro servono anche a sviluppare il turismo di prossimità e l’economia locale in una delle località più belle del nostro litorale”.