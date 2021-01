Treno acceso, il problema alla stazione di Ladispoli ora c'è anche di giorno - Terzo Binario News

Da parte dei cittadini tornano le lamentele, nonostante una riunione con Grando

Prima il treno era acceso la notte, impendendo agli abitanti della zona stazione di dormire. Ora il treno è acceso di giorno, come segnala una cittadina.

“Quattro mesi fa abbiamo segnalato la questione del treno lasciato acceso e incustodito per l’intera notte nella stazione di Ladispoli.

A seguito dei molti reclami ricevuti, il Sindaco ha partecipato ad un incontro con i residenti di Via delle Azalee, nel quale si è impegnato a risolvere il problema (è probabile che sia sufficiente un ordinanza Sindacale) ad oggi nulla è cambiato.

Ci siamo svegliati con una sorpresa: il treno rimarrà acceso per l’intera giornata visto che dal binario 5 nei festivi non c’è alcuna partenza. Prima d’oggi non era mai accaduto perché nei prefestivi il treno è stato sempre spento. Trenitalia non si limita a rovinare le notti dei residenti, ma punta a rovinarci le intere giornate”.

