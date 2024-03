Tre punti d'oro per il Cerveteri, al Galli travolge il Parioli 3 a 0 • Terzo Binario News

Era una partita da vincere ad ogni costo. E così è stato. Al Galli c’era il pubblico delle grandi occasioni per assistere a Cerveteri contro Parioli, una sfida di bassa classifica più che mai fondamentale in questa corsa serrata alla salvezza nel girone A di Promozione.

Tra gli spalti c’era entusiasmo, ma anche la consapevolezza per gli etruschi che non sarebbe stato facile strappare i tre punti ad un Parioli ferito, arrabbiato e ferito dalle cinque sberle rimediate la scorsa domenica contro il Castel Sant’Elia.

E così dopo un primo tempo difficile, caratterizzato da una traversa per gli Etruschi e un palo per gli ospiti, nella ripresa il Cerveteri sale in cattedra.

Nel secondo tempo infatti, il Cerveteri prende consapevolezza e fa tre gol: a sbloccare il risultato ci pensa Ranucci. Subito dopo la mette dentro Piano e poi Bonelli fissa il risultato sul 3 a 0.

Una boccata d’aria pura per la squadra di Paolo Caputo, tifata senza sosta dal primo minuto di gioco fino alla fine.

Con questa vittoria il Cerveteri sale a quota 29 punti, sempre invischiato nella lotta salvezza ma con la consapevolezza di potercela fare con forza e determinazione.

Il prossimo turno è dopo Pasqua, il 3 aprile, una infrasettimanale, sull’ostico campo dell’Urbetevere.