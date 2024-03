La Futsal Civitavecchia è salva, il Santa Severa quasi spacciato • Terzo Binario News

La situazione a una giornata dal termine del girone A di C1

Obiettivo raggiunto: la Futsal Civitavecchia. Invece con un piede e mezzo nel baratro, se non con tutto il corpo, c’è la Santa Severa Futsal, a cui forse neanche un miracolo può bastare per evitare la retrocessione diretta. All’Ivan Lottatori i nerazzurri hanno battuto 5-3 il Santa Gemma mentre i neroverdi all’Uliveto son stati superati dal Santos per 4-2.

Il sabato del girone A di C1 di calcio a 5 ha emesso alcuni dei suoi verdetti. Promossa in serie B la Canottieri Lazio mentre ai play-off ci vanno Lidense e La Pisana oltre a una fra Aranova e Verdesativa Casalotti con la prima favorita perché avanti tre punti. Con 30 punti i civitavecchiesi sono salvi perché fra l’ultima – il Santa Severa e la penultima – l’Anguillara – ci sono rispettivamente 16 e 14 punti di distacco quando ne bastavano 9 per evitare gli spareggi-salvezza. Al contrario, i santaseverini sono aggrappati solo a un barlume di speranza e niente più, con l’ultima giornata da disputare ad Aranova.

Tornando alla cronaca, rilassata e divertente la gara sul sintetico di Borgata Aurelia, nella quale agli uomini di Umberto Di Maio sostanzialmente basta un tempo per avere ragione del Santa Gemma, con la frazione chiusa sul 3-0. Nella ripresa, considerando che si trattava anche dell’ultima uscita interna, il tecnico ha voluto dare spazio a tutti e di conseguenza il quintetto ospite ha avuto modo di rientrare in partita. Pronti-via e rete di Simone Mondelli, che chiude alla grande un palleggio con i compagni. Il Santa Gemma attacca pressando a uomo ma la Futsal ha qualità per assorbire e rinculare, tant’è vero che in contropiede Daniel Pernelli firma il raddoppio. Il 3-0 corrisponde al centro di Tiziano Moretti che insacca grazie al dai-e-vai con Gabriele Sarracco. Nella ripresa, neanche il tempo di sedersi ed ecco il 3-1 ma è solo un attimo di distrazione perché Mondelli e Pernelli sono incontenibili. Il primo serve l’ennesimo assist che il numero 69 tramuta in gol ben appostato sul palo lontano. È a questo punto che la compagine della Bufalotta infila l’uno-due che permette di riaccendere le speranze di successo, sfruttando al meglio il portiere di movimento. Il tempo di dare respiro a qualche titolare ed ecco che arriva il 5-3 definitivo di Mondelli a porta sguarnita. In mezzo, le solite parate puntuali di capitan Claudio Cleri, che ci ha pure messo letteralmente la faccia in qualche intervento.