Tre nuove Guardie Ecozoofile prestano giuramento a Cerveteri • Terzo Binario News

Effettuata la consegna dei Decreti e il giuramento in Sala Giunta

Si è svolto questo pomeriggio all’interno dei locali della Sala Giunta, nel Palazzo del Municipio, il giuramento di tre nuove Guardie Ecozoofile.

Si tratta di Francesco Beneduce, Sonia Brandolini e Ivo Tirabassi, che da oggi in poi si uniranno al già nutrito gruppo di Volontari che ogni giorno, con competenza, professionalità e amore per Cerveteri, si impegnano per la tutela del territorio, del mondo degli animali e dell’ambiente.

Presenti alla firma dei Decreti e del Giuramento, anche l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti, il Coordinatore di Fare Ambiente Fabio Di Matteo, il Vicecomandante della Polizia Locale Roberto Tortolini e l’Ispettore Daniela Proietti.

“Rivolgo ai nuovi agenti un caloroso in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – da sempre, con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente come amministrazione abbiamo un rapporto solido ed estremamente proficuo. È insieme a loro infatti che portiamo avanti tantissime attività legate alla tutela dell’ambiente, ai controlli legati al corretto conferimento dei rifiuti, alla lotta alle discariche abusive ma anche alle tantissime attività che riguardano la tutela e i diritti degli animali. Tutte le Guardie Ecozoofile sono volontari, che hanno raggiunto questo traguardo dopo un corso di formazione che li ha visti impegnati per moltissime ore, durante le quali hanno studiato i tantissimi e spesso complessi aspetti giuridici che riguardano i vari settori di interesse del territorio”.

“In tantissime occasioni – conclude il Sindaco – la collaborazione del Gruppo di Fare Ambiente Cerveteri è stata preziosa per l’Amministrazione, in particolar modo per la Polizia Locale e per il nostro Ufficio Ambiente, che sono consapevoli di poter fare affidamento su una realtà estremamente preparata e competente, ma soprattutto con un grande amore per Cerveteri”.

Sono inoltre aperte le iscrizioni al XI corso per aspiranti Guardie Zoofile. Un invito ad iscriversi, giunge anche da Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Compilando l’apposito modulo disponibile sul form predisposto dal gruppo, sarà possibile iscriversi al corso. Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre, mentre nei primi giorni di dicembre si terrà il primo incontro conoscitivo con i relatori del corso e le Guardie Ecozoofile già in servizio. Per maggiori informazioni contattare il numero 3664488368”

Per iscriversi al corso, utilizzare il form disponibile al link: https://guardiezoofilecerveteri.jimdofree.com/diventa-guardia-ecozoofila/?fbclid=IwY2xjawFyMZNleHRuA2FlbQIxMAABHdQmli4CWe5Ar0e2SjEsUKVnJ1-8XCIKfmu2rFg7McqPPynu-EmsznjSRw_aem_YhWv5ZiMHHU2UjuTtEt1-g