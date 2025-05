Tre imprese Cna protagoniste al Mida di Firenze, la Mostra internazionale dell’artigianato • Terzo Binario News

Un’esperienza intensa, coinvolgente e ricca di stimoli quella vissuta da Elena Bassetti di Elena Bassetti Jewels, Roberta Pietrini di Neloo e Fabio Brasili di Torus, tre imprese di casa CNA, protagoniste dal 25 aprile al 1° maggio alla 89ª Mostra internazionale dell’artigianato (MIDA), ospitata alla Fortezza da Basso di Firenze.

Presenti all’interno della collettiva “Artefacendo”, organizzata da CNA Firenze – Area Metropolitana nel padiglione Ghiaie, i tre artigiani hanno portato in mostra la qualità, la creatività e l’identità del saper fare artigiano del nostro territorio, confrontandosi con colleghi provenienti da tutta Italia e con un pubblico numeroso e curioso.

Elena Bassetti, orafa di Civitavecchia, disegna e realizza nel suo laboratorio gioielli contemporanei, espressione personale di natura ed esperienze di vita: “Sono sempre favorevole a uscire dal laboratorio e a partecipare a fiere come questa. Credo fortemente che la tutela dell’artigianato sia una responsabilità condivisa, che riguarda noi artigiani ma anche i consumatori e le istituzioni. Solo lavorando insieme possiamo salvaguardare un patrimonio così prezioso”.

Roberta Pietrini, artigiana di Viterbo, lavora il Capim Dourado, una fibra naturale brasiliana nota come oro vegetale, con cui crea accessori leggerissimi, lucenti e soprattutto ecologici: “Abbiamo avuto un buon riscontro da parte di un pubblico attento, con un livello culturale elevato e un sincero apprezzamento per l’artigianato autentico. Anche la dimostrazione di lavorazione che ho organizzato ha riscosso interesse: è fondamentale, infatti, mostrare cosa c’è dietro un oggetto artigianale, il processo di ricerca, la cura, la manualità”.

Fabio Brasili, artigiano di Tuscania, crea gioielli in vetro di Murano, lavorati a lume e in vetrofusione, mantenendo viva una tradizione che unisce tecnica e creatività: “Sono molto soddisfatto della partecipazione. Credo che MIDA sia ormai una delle poche fiere in Italia in cui si valorizza il vero artigianato, quello fatto ancora completamente a mano. Le persone che vengono qui lo sanno, cercano il contatto diretto con chi crea”.

“La presenza di imprese del nostro territorio in un evento così importante rappresenta un motivo di orgoglio”, commenta Attilio Lupidi, segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia. “Sostenere questi percorsi significa investire nel futuro dell’artigianato artistico”.

La Mostra internazionale dell’artigianato, un progetto di Firenze Fiera, la società che gestisce le principali strutture dedicate agli eventi nella città di Firenze, è una delle manifestazioni più rilevanti del settore a livello nazionale, punto di riferimento per l’artigianato artistico e tradizionale.

L’edizione 2025 ha ospitato centinaia di espositori, di cui oltre cento riuniti grazie a CNA Firenze in una grande collettiva che ha messo insieme linguaggi, materiali e tradizioni diverse sotto il segno dell’eccellenza.