Il Marconi di Civitavecchia ringrazia Roma Capitale e Città Metro per il progetto “Viaggio del Ricordo” • Terzo Binario News

L’IIS Guglielmo Marconi di Civitavecchia ringrazia Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, per aver permesso di commemorare il Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio (Legge 92/2004), proponendo il Progetto “Viaggio del Ricordo” a.s. 2024/2025, attraverso un percorso formativo gratuito di conoscenza, ricerca e approfondimento sulle tragiche vicende del Confine orientale italiano, per promuovere tra le giovani generazioni la storia e il ricordo delle Foibe e del dramma dell’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.

Il progetto focalizza la Memoria come elemento essenziale per contrastare fenomeni di intolleranza, xenofobia e fanatismo ideologico, ricordando che la storia è parte integrante della cultura e della tradizione di una comunità.

L’obiettivo didattico-formativo, educativo e culturale è quello di conoscere e comprendere i drammatici eventi del Novecento, per offrire agli studenti e alle studentesse la possibilità di coniugare la storia e la memoria attraverso l’apprendimento esperienziale e la riflessione condivisa, per un’educazione alla pace e al rispetto dei diritti umani.

Il percorso metodologico, che le Amministrazioni hanno proposto agli studenti e alle studentesse meritevoli delle classi quinte delle Scuole Secondarie di II grado del territorio di Roma Capitale e dell’Area Metropolitana, si è declinata in:

-una mattina di formazione propedeutica al viaggio 8 Aprile presso palazzo Valentini;

-un viaggio didattico e di arricchimento formativo di 3 giorni e 2 notti nei luoghi in cui gli avvenimenti studiati si sono verificati, da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile 2025.

Gli studenti del Marconi partecipanti sia all’incontro a Roma che al Viaggio, Mateusz KOZAK, accompagnati dalla Docente Fabiana Uras, hanno fatto tesoro di quanto visitato e porteranno per sempre con loro ricordi indelebili.