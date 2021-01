Trasversale, Unindustria: "Tempi rapidi e commissario di livello, per noi ci siamo" - Terzo Binario News

Soddisfazione da Dionisi e Camilli

Il presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi: “Sul completamento della Orte-Civitavecchia, Unindustria ha sempre auspicato tempi rapidi e una figura tecnica di alto profilo.

L’Ing. Coppa, nuovo commissario nominato dal Governo, va in questa direzione.

Ora ci auguriamo che si riesca a chiudere in tempi stretti la realizzazione dell’ultimo pezzo di questa infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”.

“Apprendiamo con molta soddisfazione che finalmente il Governo ha nominato i commissari per le grandi opere. È certamente una notizia molto significativa che aspettavamo da tempo”, dichiara Angelo Camilli, Presidente di Unindustria. “Ora bisogna immediatamente passare dalle nomine ai fatti concreti e cioè aprire in tempi rapidissimi i cantieri. Quelle individuate sono tutte opere infrastrutturali fondamentali, che aspettavamo da anni, per la competitività e la crescita della Capitale e della regione: il completamento della linea C della metropolitana, la chiusura dopo anni di richieste dell’anello ferroviario di Roma, la ferrovia Roma- Pescara, la Cisterna – Valmontone, la messa in sicurezza e l’ammodernamento della Salaria, il completamento della Orte Civitavecchia consentiranno finalmente al territorio di essere maggiormente attrattivo. Gli oltre 10 miliardi previsti, inoltre, possono portare ad una ricaduta molto significativa a livello occupazionale capace di immettere nuova energia nel motore della nostra economia. Se riusciremo con velocità ed efficienza ad aprire immediatamente i cantieri, con queste infrastrutture avremo nei prossimi anni una crescita importante del Pil, del tutto inaspettata fino a pochi mesi fa, con effetti davvero positivi su cittadini e imprese”.