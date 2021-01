Trasversale, Minnucci: "Bene la commissaria, ora sblocco rapido dell'opera" - Terzo Binario News

“La notizia della nomina dell’ingegner Ilaria Coppa, di Anas, a commissario del completamento della trasversale Civitavecchia – Orte, è da accogliere con molta soddisfazione.

La neo commissaria vigilerà sull’esecuzione e la realizzazione dell’opera che le è stata affidata: per questo, anche per questo, è necessario sbloccare il cantiere rapidamente perché parliamo di un’opera strategica non solo per il Porto di Civitavecchia e per l’area a nord di Roma, ma per tutto il sistema di mobilità dell’Italia centrale”.

Lo ha scritto su facebook il Consigliere Regionale PD del Lazio, Emiliano Minnucci.