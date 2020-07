Trastevere: bivaccano in stazione e lasciano rifiuti a terra, intralciato il passaggio dei viaggiatori - Terzo Binario News

Rintracciati sette pluripregiudicati, sanzionati e allontanati

Nell’ambito della attività di vigilanza nella stazione di Roma Trastevere, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con il personale del Commissariato di Monteverde, hanno rintracciato sette pluripregiudicati che, bivaccando e consumando tutti assieme bevande alcoliche e lasciando in terra i loro rifiuti, stavano di fatto intralciando il passaggio dei viaggiatori.

Secondo quanto appreso, sono stati tutti sanzionati ed allontanati con l’emissione di una segnalazione inerente alle norme in materia di degrado urbano per la sicurezza nelle città.

Nel complesso, il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, ha portato a identificare 6.355 persone di cui 10 denunciate in stato di libertà, con 530 pattuglie impegnate in stazione.

E ancora otto contravvenzioni amministrative elevate, di cui due al regolamento di Polizia Ferroviaria, quattro i minori rintracciati e riaffidati, sette le misure di allontanamento dallo scalo ferroviario proposte in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città.