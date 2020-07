Disabili: assistenti educativi in Campidoglio, "subito internalizzazione" - Terzo Binario News

Gli Aec/Oepa (lavoratori del servizio di inclusione scolastica per i bambini disabili), saranno nuovamente in Campidoglio per denunciare “le mezze risposte e le incertezze di questa Amministrazione Comunale sul percorso di ripubblicizzazione del servizio, ancora affidato in appalto a cooperative sociali”. Appuntamento oggi – martedì 14 luglio – alle 16.

“Dopo le 12mila firme raccolte per una Delibera di Iniziativa Popolare, i tavoli tecnici con gli Assessori De Santis e Mammì, le decine di mobilitazioni, non c’è ancora un atto pratico di avvio del percorso di internalizzazione del servizio – ha spiegato il Comitato Romano Aec – e gli operatori non sono disposti a passare un altro anno scolastico come quello appena trascorso, senza stipendio e senza dignità sia per loro che per i loro alunni”.

Da qui la richiesta di risposte concrete. E non solo: vogliono sapere “dalla sindaca e da questa Amministrazione da che parte stanno; lo chiedono da mesi, e ora non si accontentano più delle parole”.