Trasporto Pubblico Cerveteri – Aeroporto di Fiumicino, Parroccini: “Cotral ha accolto la nostra richiesta, le linee soppresse saranno ripristinate” • Terzo Binario News

L’Assessore Parroccini: “Un servizio che coinvolge oltre 150 lavoratori residenti nella nostra città”

“Nei giorni scorsi insieme al Sindaco Elena Gubetti, avevo preso a cuore le esigenze e le necessità di oltre 150 lavoratori dell’aeroporto di Fiumicino residenti nella nostra città. L’eliminazione di due corse del servizio di trasporto pubblico garantito da Cotral, aveva causato non poche difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro e nel fare rientro a casa. Sebbene non direttamente competenti, come Amministrazione comunale ci siamo fatti carico delle loro istanze, inviando una nota ufficiale al gestore del servizio. Oggi, la bella notizia: a partire dal prossimo 1°luglio, data in cui sarà avviata l’Unità di Rete 1 del nuovo Trasporto Pubblico Locale, le corse delle ore 13:45 con partenza da Cerveteri e delle ore 23:15 con partenza da Fiumicino saranno riattivate”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore del Comune di Cerveteri, che aggiunge:

“Nella nostra città sono moltissimi i cittadini che lavorano all’Aeroporto di Fiumicino. Con il Sindaco Gubetti, che ringrazio per il sostegno e la pronta disponibilità offerta, abbiamo accolto le loro istanze inviando una nota ufficiale alla quale abbiamo avuto immediato riscontro da parte di Cotral. Come noto il Servizio Pubblico Locale in questi mesi subirà enormi cambiamenti e anche se il trasporto pubblico locale di Cotral non rientra nelle nostre dirette responsabilità, ci è sembrato doveroso dare sostegno a tutti loro”.

“L’impegno – conclude Parroccini – è quello di essere sempre al fianco di tutti i cittadini su ogni tematica: questa del trasporto pubblico rientra tra quelle”.