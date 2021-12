Transizione ecologica nel Lazio, l'assessora incontra gli studenti di "Friday for future" - Terzo Binario News

Roberta Lombardi: “Ai giovani della delegazione ho illustrato il Piano regionale e il bando di idee per Comuni e imprese”

“Davide, Emanuele, Sara, Alessandro e Giada: sono i nomi dei ragazzi della delegazione di Friday For Future provenienti da Roma e da altri territori del Lazio, Civitavecchia e Rieti per la precisione, che ho incontrato ieri presso gli uffici del mio assessorato in Regione Lazio”. Così Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale del Lazio in un post su Instagram e Facebook.

“Abbiamo parlato del Piano Regionale di Transizione Ecologica, per il quale abbiamo già lanciato il bando di idee #LazioInTransizione rivolto a Comuni e Imprese (qui il link per partecipare fino al 17 gennaio 2022: http://www.lazioinnova.it/bandi-post/lazio-in-transizione/?fbclid=IwAR0-umPEt5NmRwIxCzhbSsjQbB3_cg2y_KYhXcHnLccmN7hsyHhhlJOU2ro) e degli altri provvedimenti che saranno al centro dell’attività dell’Assessorato nel 2022, quali: il Piano Energetico Regionale, il progetto di transizione energetica di Civitavecchia, la mappatura delle aree non idonee e idonee per l’installazione degli impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili, lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili sui territori del Lazio e la nuova Agenda Digitale 2021-2027”, spiega Lombardi.

“Sono molto soddisfatta di questo primo incontro che mi ha dato l’opportunità di filtrare la visione politica regionale attraverso il loro sguardo, passandola al setaccio delle loro numerose domande, osservazioni, proposte, tenendo conto da un lato del perimetro di azione delle competenze regionali e dall’altro recependo, in una sorta di fact checking, nuovi punti di vista che mi aiuteranno a rafforzare e rendere più efficaci i provvedimenti in corso e in programma”.

“Il futuro appartiene alle nuove generazioni, per questo nel pianificarlo dobbiamo innanzitutto guardarlo attraverso i loro occhi. Con questo primo incontro inizia un percorso di confronto con gli attivisti del Lazio di Friday For Future cui seguiranno altri appuntamenti per instaurare con loro un filo diretto sul Piano Regionale di Transizione Ecologica e su altri provvedimenti del mio Assessorato. Seguitemi per rimanere aggiornati!”, conclude Lombardi.