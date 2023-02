Trani sulle Regionali: "Risultato da dimenticare, urge un incontro pubblico" • Terzo Binario News

“Le Regionali del Lazio sono da dimenticare per chiunque non sia di centrodestra; è stato mortificante vedere i risultati di tutto il restante arco costituzionale, dal centro alla sinistra passando per i movimenti civici.

Assenza di percorsi condivisi e strategie personalistici, non hanno pagato, sul nostro territorio.

Il litorale nord continua ad essere calpestato dalle scelte fatte altrove.

Tutto il territorio da Civitavecchia a Ladispoli sarà rappresentato da due donne, una per la maggioranza e l’altra, Marietta Tidei, per l’opposizione.

A quest’ultima il compito di controllare tutti i provvedimenti che la Regione Lazio varerà e potrà farlo vantando una esperienza e capacità non comuni, oltre ad una reputazione di alto livello ed anche a lei va il nostro augurio di buon lavoro.

Visto lo scarso risultato elettorale e la scarsa rappresentatività del litorale nord nelle amministrazioni è mia intenzione convocare, entro il mese di Marzo, un incontro pubblico che affronti il problema, per potenziare l’area riformista ed innovatrice, sapendo andare oltre le ideologie ed i partiti, in grado di rappresentare veramente tutti”.

Eugenio Trani