Trani: "Ladispoli tagliata fuori dalla Zona Logistica Semplificata, incompetenza sovrana a palazzo Falcone" - Terzo Binario News

“Ladispoli tagliata fuori dalla Zona Logistica Semplificata, è una conseguenza della cecità politica.

Innanzitutto, si parte dal concetto di turismo composto di servizi di accesso (strade, parcheggi, mezzi pubblici etc) e accoglienza/accessori (banche, poste, negozi etc).

L’assenza di queste infrastrutture è sintomo di ignoranza in materia turistica.

Ci hanno snobbato, o per meglio dire ci siamo fatti snobbare, e così non hanno ritenuto necessario far entrare Ladispoli in un circuito che avrebbe portato un grande indotto in termini di conoscenza del nostro territorio, strategia di implementazione dei mezzi turistici e condivisione insieme ad altre realtà comunali del nascente porto crocieristico di Fiumicino che ospiterà le mega navi da crociera con tutto ciò che ne consegue per la presenza a terra dei crocieristi.

Senza contare i benefici in termini economici derivanti dalla possibilità di finanziamenti da parte della Regione Lazio.

Era un passaggio importante per la crescita infrastrutturale ed economica con grandissime opportunità di sviluppo.

Ci sono dentro comuni come Tarquinia, Santa Marinella, Civita Castellana ma Ladispoli no. Purtroppo la non competenza regna sovrana in questo Comune”.

Eugenio Trani