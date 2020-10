Trani: "Il comune di Ladispoli sospenda e proroghi le tasse" - Terzo Binario News

“Sono giorni difficili per tutti, a livello nazionale e in particolare per Ladispoli. La curva dei contagi continua a salire facendo del nostro comune quello più esposto, visti i numeri.

Cresce un malessere sociale, e una grande incertezza. Ognuno di noi lo avverte sulla sua pelle. Chi non conosce oggi qualcuno non colpito dal virus? Il virus insomma sta facendo la sua parte, noi dobbiamo fare la nostra.

Vanno prese immediatamente una serie di misure comunali che possano permetterci di uscire da questa situazione, insieme.

Proponiamo all’amministrazione Grando di varare subito:

esenzione totale della Tari per il periodo di chiusura per tutti i ristoranti e le attività colpite dall’ultimo DPCM;

proroga al 31 marzo 2021 della terza rata della Tari per tutte le attività commerciali e per i cittadini che stanno in uno stato di difficoltà;

sospensione del pagamento Imu per tutti i proprietari di immobili di categoria C1;

Costituzione di un fondo per aiutare le famiglie e i singoli in difficoltà ; anticipazione dell’Ente Comune di Ladispoli per tutte le famiglie che devono ricevere il contributo affitto da parte della Regione Lazio, in base alla graduatoria depositata.

Solo così la città può cercare di affrontare questi giorni difficili. Nessuno deve rimanere solo”.

Eugenio Trani