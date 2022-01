Trani attacca sulle dimissioni di Perretta: "Dettate dalle esigenze cementizie di Grando" - Terzo Binario News

“Ormai il sindaco Grando si è abituato a giocare al Risiko del potere, e nella sua campagna acquisti si accasa un esponente di FdI proveniente direttamente dalla segreteria del partito romano, senza alcuna conoscenza del territorio e della nostra realtà.

Ciò al solo fine di garantirsi un simbolo di FdI subordinato alle sue trame cementizie e, magari, una gallina dalle uova d’oro che risolva gli ostacoli che oggi lui non è riuscito a risolvere legalmente. Solo calcoli di bottega e nessuna attenzione ai bisogni reali della gente.

Il sindaco spieghi alla città perché, a quattro mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale, rimuove il vice sindaco che si era occupato dei temi più delicati del percorso amministrativo?

Non ha condiviso il suo operato? Lo ritiene insufficiente? Pensa che Annibale Conti possa dare un qualche contributo per #Ladispoli?

Davvero un modo vecchio di fare politica, che sarà sonoramente smentito dalle urne.

Il Sindaco giovane e rivoluzionario allineato alle più retrograde logiche di partito e affarismo che ha abbracciato appena eletto regalando e tutti perle di doppiogiochismo.

Il sindaco Grando invece oggi è pronto a raccattare di tutto, cani sciolti, esponenti romani, ex consiglieri che passano con disinvoltura da sinistra a destra e viceversa solo per puro trasformismo, al solo fine di mantenere il potere del cemento.

La debolezza di Grando è evidente, e non porta niente di buono per Ladispoli trascurata dentro i suoi giochetti, trattata come vediamo tutti i giorni, con sufficienza e poca attenzione.

All’ex vice sindaco Perretta il nostro ringraziamento per il lavoro svolto per la città al meglio che ha potuto. Un lavoro evidentemente poco apprezzato dal Sindaco Grando”.

Eugenio Trani