Trani a Grando: "Fuori il motivo vero delle dimissioni della Cordeschi" - Terzo Binario News

“Non ci spieghiamo perché il Sindaco Grando ha allontanato dalla giunta l’assessora Cordeschi, dopo che la stessa si è distinta nel suo lavoro per le guerre aperte con le direzioni scolastiche, per ciò che è accaduto intorno a delle associazioni di volontariato, con tanto di risvolti in sede giudiziaria, dopo tutti i tagli al sociale che il Sindaco stesso ha più volte smentito.

Vorremo sapere, caro Sindaco, le reali motivazioni che si nascondono dietro agli ufficiali “motivi personali”. Quale il vero motivo che ha portato a questa decisione? Lo può dire alla città? La città gliene sarebbe grata”.

Eugenio Trani