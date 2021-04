Forza Italia Civitavecchia difende Dionisi: "Senza Unindustria difficilmente si arriverà ad una soluzione" - Terzo Binario News

La risposta all’attacco mosso da Comitato Sole e Città Futura

“Unindustria non è isolata. Il comitato Sole probabilmente accecato non ha compreso le parole del presidente di Unindustria che nel suo intervento ha chiaramente spiegato che le imprese vanno sempre coinvolte per decidere i piani di sviluppo territoriali.

Senza il coinvolgimento delle imprese, che sono coloro che vivono, che investono e collaborano insieme ai lavoratori ogni singolo giorno, difficilmente si arriverà ad una soluzione.

Pensare che piani di sviluppo di imprese quotate in borsa possano subire imposizioni senza essere coinvolte riguardo ai loro stessi investimenti è utopico e controproducente.

Questo quanto dichiara Forza Italia e tutto il gruppo Civitavecchia 2024