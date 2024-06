Tranciato un cavo dell'energia elettrica, Campo di Mare senza luce • Terzo Binario News

In molti mi avete segnalato un’interruzione dell’energia elettrica nella località di Campo di Mare. Sul posto, sta per intervenire una squadra di operai per la risoluzione del problema.

La problematica è sorta a causa dei lavori attualmente in corso per la posa della fibra ottica: accidentalmente è stato infatti tranciato un cavo ed ha causato questo disservizio. Monitoreremo la situazione fino alla completa risoluzione e ritorno alla normalità

Vi terrò aggiornati non appena ci saranno delle novità

A renderlo noto sui social network è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti