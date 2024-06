Installa il condizionatore poi le botte: tecnico preso a manganellate dal proprietario di casa • Terzo Binario News

La pistola puntata contro e poi colpito al braccio con un manganello telescopico. Questa la disavventura capitata a un tecnico, che nella serata di ieri – alle 20,15 – si era recato a Casal Monastero, in via Sordello da Goito, per montare un condizionatore. Ad aggredirlo il proprietario di casam denunciato per rapina, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Il ferito, un 50enne, ha riportato una frattura al braccio sinistro guaribile in 30 giorni.

Secondo quanto appreso, il 50enne è giunto nella serata di ieri nell’appartamento situato nel quartiere del Municipio IV di Roma. A fine lavori, però, il proprietario è andato in escandescenza: prima gli ha puntato contro la pistola, poi lo ha colpito con il manganello.

Gli agenti intervenuti, nel corso della perquisizione, hanno recuperato la pistola, due caricatori (82 proiettili) e il pc della vittima.