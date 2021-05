Traiano in blu per la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle neurofibromatosi - Terzo Binario News

Su indicazione del Sindaco Ernesto Tedesco, il Comune di Civitavecchia ha aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle neurofibromatosi che si celebra oggi, 17 maggio. Sarà pertanto illuminata di blu la facciata del teatro Traiano, a partire dal tramonto.

La neurofibromatosi è una malattia genetica rara che provoca l’insorgenza di tumori a carico del sistema nervoso. Quello delle malattie rare è un tema che riguarda un numero consistente di persone.

Una consapevolezza sempre più diffusa dell’impatto che malattie come le neurofibromatosi hanno in termini di salute pubblica è un presupposto fondamentale per sostenere il lavoro di istituzioni, enti e associazioni e contribuire alla ricerca quale strumento per contrastare l’insorgere di tante differenti e gravi malattie.