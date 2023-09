"Traffico paralizzato sulla Settevene Palo in uscita da Cerveteri" • Terzo Binario News

Un cittadino si lamenta per dei lavori sul cavalcavia che stanno generando code, e conseguenti ritardi, per chi deve spostarsi

Gentile Direttore, sono un cittadino di Cerveteri, uno dei tanti automobilisti che anche oggi si sono ritrovati ostaggio dei lavori sul cavalcavia, punto di accesso e di uscita principale del paese ed unico punto di accesso da Cerveteri per l’autostrada.

Ci ho messo un’ora e mezza per arrivare da casa mia a Civitavecchia, non oso pensare chi si è dovuto recare a Roma.

Ancorché si tratti di lavori effettuati dalla società Autostrade, l’ufficio tecnico e della viabilità avrebbero dovuto pretendere che detti lavori fossero effettuati in orari notturni e/o comunque non nelle ore di punta.

L’arteria principale del paese non può essere bloccata in questa maniera, tenga presente che queste situazioni generano nervosismo, tensione, nella mia ora di fila ho visto ben tre automobilisti discutere per futili motivi arrivando quasi alle mani.

Intervenga il Sindaco e l’amministrazione!”.

Lettera firmata

