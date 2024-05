Tradizioni a Tolfa, entra nel vivo l'attività della Pro Loco: si lavora ai prossimi appuntamenti estivi • Terzo Binario News

Arriva la bella stagione e a Tolfa ripartono le attività della Proloco.

Il primo passo è stata, il 30 aprile scorso l’assemblea dei soci della Proloco durante la quale è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2023.

Il Presidente Felice Tidei ha inoltre illustrate le attività svolte nell’anno passato evidenziando la Festa della Befana, che ha visto la presenza di numeroso pubblico sia tolfetano che delle città e paesi limitrofi, la sfilata dei carri di Carnevale, la sagra del Prosciutto, ma soprattutto il 33^ Torneo dei Butteri con le due fasi Rionale e Regionale e i Drappo dei Comuni con la partecipazione di 8 Comuni e svolto durante i festeggiamenti del Patrono S. Egidio. Come risulta dal Bilancio tali attività sono state finanziate attraverso i contributi del Comune di Tolfa, della Regione Lazio, di altri Enti pubblici e di privati.

Successivamente, insieme alla Vicepresidente Angela Ceccarelli, è stato presentato il programma delle attività che saranno svolte quest’anno. A cominciare da quelle già archiviate, come la Festa della Befana, tenuta a causa della pioggia nel Teatro Claudio e la sfilata dei Carri di Carnevale che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico.

E’ stato anche riferito che la Proloco sta realizzando il secondo sentiero CAI ( il primo da Baldone a Piandangeli è stato già tabellato e riporta il ° 216) che partendo da Piazza V. Veneto scende al Posatore e a S. Lucia, procedendo poi per la strada dell’uomo Morto fino a raggiungere il Bagnarello e la mola del Caldano). L’associazione sta procedendo poi insieme ai Rioni di Tolfa (quest’anno oltre i Rioni tradizionali Cappuccini, Casalaccio, Lizzera, Poggiarello, Rocca, Sughera si è aggiunto anche quello del Battaglione di S. Severa Nord), al Comune ed alla Università Agraria alla programmazione delle attività per l’estate 2024.

Nel prossimo mese di giugno sarà presentato in anteprima un video riguardante la storia del Torneo dal lontano 1968 fino ad oggi. Per la fase rionale del 34^ Torneo dei Butteri che si svolgerà il 28 luglio e che sarà preceduto il 27 dalla sfilata dei cavalieri e di un gruppo numeroso di tolfetane e tolfetani vestiti con abiti tradizionali e con le attrezzature per la produzione del tanto celebrato vino tolfetano (l’anno passato la sfilata aveva come tema la coltivazione del grano). E’ prevista quest’anno anche una parte in notturna per il gioco della cattura del vitello.

Durante i mesi di giugno e luglio si svolgeranno inoltre le feste rionali nelle seguenti date: 22 giugno Poggiarello, 28-29 giugno Rocca, 5-6 luglio Sughera, 13-14 luglio Cappuccini.