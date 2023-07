"Tra terra e mare", nuovo appuntamento con l'archeologia a Tarquinia • Terzo Binario News

Le ricerche condotte dall’archeologo Claudio Mocchegiani Carpano da 1974 al 1985 nell’anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo, saranno il tema del secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Tra terra e mare” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas).

A parlarne, al parco Palombini, al civico 25 di via della Ripa, giovedì 13 luglio, dalle 21,30, sarà il figlio Luca Mocchegiani Carpano, presidente del Centro di coordinamento delle prospezioni archeologiche subacquee ed esperto di organizzazione, gestione e coordinamento di attività nell’ambito di beni culturali, che, da diversi anni, lavora in qualità di libero professionista a progetti di ricerca, sia su terra che in acqua, per enti pubblici e privati e per università italiane e straniere.

L’incontro, oltre ad approfondire la conoscenza dei risultati delle indagini svolte sul più famoso monumento di Roma tra la metà degli anni Settanta e quella degli anni Ottanta, sarà un momento per ricordare la figura e l’opera di Claudio Mocchegiani Carpano. Scomparso nel 2018, è stato archeologo subacqueo e pioniere di quell’archeologia finalizzata alla tutela e alla conservazione dei siti sommersi in mari, lagune, laghi, fiumi e ipogei di tutta l’Italia, nonché autore del primo libro bianco sullo stato dell’archeologia italiana e docente di Archeologia subacquea all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Gli incontri saranno anche l’occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio. Si inizierà con il caseificio Podda, ApeVelka, specializzata nella produzione di miele, l’oleificio Olitar e la Gastronomia Alessandrelli, che proporranno assaggi e degustazioni, a cui sarà associata la presentazione di un vino tarquiniese da parte della sommelier Diletta Alessadrelli. “Tra Terra e Mare” ha il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC) ed è in collaborazione con l’Asd Assopaguro di Montalto di Castro e l’Assonautica provinciale Viterbo.

In caso di maltempo, le conferenze, che sono a ingresso libero, si terranno a palazzo dei Priori, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto. Per ogni informazione è possibile chiamare lo 0766/858194 o il 339/2011849, oppure scrivere a tarquiniense@gmail.com.