Trova i ladri sul pianerottolo di casa, la Polizia li arresta a Santa Marinella • Terzo Binario News

Domenica movimentata in via Matteini a Civitavecchia da dove è partita la segnalazione, gli agenti hanno arrestato tre uomini

Una domenica pomeriggio normale si trasforma in un tardo pomeriggio da guardie e ladri, dove ad avere la meglio sono i poliziotti.

Un uomo ha chiamato il 112 per segnalare che sul pianerottolo di casa – in via Matteini a Civitavecchia – ha incrociato tre ladri che avevano appena svaligiato l’appartamento di fronte.

I malviventi scappano ma la descrizione è precisa e gli agenti del Commissariato di Civitavecchia si mettono a caccia.

Intercettano la vettura dei fuggitivi a Santa Marinella dove una pattuglia li blocca.

La refurtiva l’hanno gettata via appena scappati, capendo che poteva costargli cara perché testimonianza del furto consumato. Tuttavia, nell’utilitaria sono state rinvenute le chiavi della casa svaligiata.

Stamani i tre, italiani fra i 30 e i 45 anni e sui quali pendono precedenti specifici, sono stati processati per direttissima al tribunale di Civitavecchia e condannati.

Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.