Tpl Fiumicino, miglioramenti del servizio anche per gli studenti diretti a Ladispoli - Terzo Binario News

“Sono in corso, in queste settimane, ulteriori miglioramenti alle linee del TPL e ad alcune fermate dislocate sui territori per garantire un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente e che risponda alle esigenze dei cittadini”. Lo afferma Paola Meloni, Presidente della Commissione Lavori Pubblici.

“Nei giorni scorsi, infatti, la ditta incaricata della gestione delle fermate ha provveduto a ripristinare due paline, di cui una era stata divelta a causa di un incidente, in Via del Buttero a Maccarese – prosegue Meloni – . Nella stessa località è stata, poi, attivata la fermata sita in Via della Stazione di Maccarese, utile per studentesse e studenti del vicino istituto superiore Leonardo Da Vinci e per i pendolari della zona”.

“Grazie a un lavoro sinergico tra l’area Trasporti e quella Lavori Pubblici l’amministrazione sta migliorando costantemente il Trasporto Pubblico Locale – conclude Meloni -, monitorando con attenzione le varie fermate e intervenendo con paline, aree protette per la sosta e segnalazioni orizzontali dove è necessario in base alle priorità di pericolosità e all’afflusso di passeggeri”.

“Trotta Bus S.p.A., responsabile del Trasporto Pubblico Locale di Fiumicino, si è sempre dimostrata collaborativa ed efficace nell’intervenire su variazioni di orari e di eventuali percorsi – aggiunge Barbara Bonanni, Presidente della Commissione Trasporti -. Soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, con la riapertura della didattica in presenza nelle scuole superiori, sono stati diversi gli aggiustamenti apportati ad alcune tratte ed orari. Gli ultimi interventi riguardano lo slittamento di cinque minuti della Linea 3 che, per permettere ai ragazzi che escono dall’IIS Da Vinci di raggiungere più agevolmente la fermata, è stata spostata dalle 13.50 alle 13.55”. “Altra importante modifica è stata poi apportata al servizio a chiamata della Linea 17, Borgo di Palidoro – Tragliatella – conclude Bonanni -. Oltre a garantire il transito delle due circolari, dal lunedì al venerdì la circolare Sinistra, con partenza alle 6.35, e la circolare Destra con partenza, da Palidoro, alle 14.45, sono stati modificati alcuni passaggi della 17 per agevolare gli studenti del territorio che frequentano gli istituti superiori di Ladispoli”.