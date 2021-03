Alle ore 5 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma veniva allertata per soccorso a persone in Via della Muratella, 535 a Fiumicino.

Giunta sul posto, la Squadra Operativa 7A del distaccamento di Ostiense, chiedeva l’ausilio dei Sommozzatori VVF e SAF per arrivare ad un’autovettura ferma sotto un ponte sommersa d’acqua.

Si provvedeva a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area interessata.